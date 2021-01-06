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На место прокладки «Северного потока-2» стягиваются суда 

Павел Тиунов 1 час назад
На недостроенный участок российского газопровода «Северный поток-2» вернулся трубопрокладчик «Академик Черский», сообщает «Пятый канал». В скором времени к нему присоединится трубоукладывающее судно «Фортуна».
Журналисты основываются на данных глобальной системы позиционирования MarineTraffic. Согласно показаниям сервиса «Академик Черский» после месяца простоя в калининградском порту прибыл в исключительную экономическую зону Дании в район острова Борнхольм. Известно, что трубопрокладчик сопровождают два судна снабжения — «Умка» и «Errie». 15 января к «Черскому» должен присоединиться трубопрокладчик «Фортуна», находящийся на данный момент в немецком порту Висмар.
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В декабре, как сообщал «Рамблер», «Фортуна» достроила в прибрежных водах Германии одну из двух ниток морского участка протяженностью 5,2 км. Результаты работы тогда дали повод аналитикам утверждать, что оператор Nord Stream 2 способен достроить газопровод силами отечественных кораблей, вопреки американским санкциям. Эксперты добавляли тогда, что темпы продвижения могут быть значительно ускорены, если к работе будет привлечено судно-трубоукладчик «Академик Черский». Российские власти тем временем продолжают уверять, что несмотря на новые ограничения со стороны США «Северный поток-2» будет достроен. В частности, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в реализации проекта заинтересованы в первую очередь европейские партнеры России. Санкции вынудят «как-то подстраиваться», однако остановить работы не смогут, резюмировал он.
Речь о санкциях, касающихся страховых и сертификационных компаний, которые могут принять участие в реализации «Северного потока-2». Как отмечали эксперты, суда, участвующие в строительстве трубопровода, станет невозможно застраховать, а отсутствие сертификатов на выполненные работы в свою очередь лишает проект легитимности.
В настоящее время из 2460 км газопровода построено 2300 км.
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Экономика , Видео , Александр Новак
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