На Украине провалили принятую в 2016 году программу по отказу от импорта газа. В ближайшей перспективе реализована она не будет. В минувшем году Киев продолжил закупать «голубое топливо» в России. За шесть лет власти экономически обескровленной территории не смогли решить задачу газового суверенитета. Такой вывод делает украинское издание «Корреспондент», сообщает «Иносми»

В 2016 году была принята стратегия, согласно которой Укргаздобыча должна была нарастить объемы добычи газа к 2020 году до 20 миллиардов куб. м. Это позволило бы Украине отказаться от закупок из-за рубежа. В итоге падение потребления все-таки произошло, но не за счет повышения энергоэффективности, а из-за сокращения промышленного производства и неблагоприятной экономической обстановки в стране.

Только в 2016-2018 годах Укргаздобыча получила 40 миллиардов гривен. Фактически эти средства были потрачены впустую.

Власти также пытались привлечь иностранных инвесторов. На конкурс были выставлены перспективные участки. Это была самая масштабная распродажа нефтегазовых добычных активов за последние 8 лет. Однако к изменению ситуации распродажа национальных богатств не привела.

«На примере Германии можно продемонстрировать неверность подхода украинских властей в этом вопросе. Ради дешевого российского газа правительство Ангелы Меркель пошло на крупный экономический конфликт с США. Украине же этого не нужно. Запасы ресурсов есть в собственных недрах. Нужно просто начать их добывать. Но за шесть лет власти страны не смогли решить эту задачу», — резюмирует «Корреспондент».