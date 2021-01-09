Мишустин увеличил размер прожиточного минимума в России 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума в России.

«Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — сказано в сообщении правительства.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как раньше. Кроме того, теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, а не от продуктовой корзины.

Прожиточный минимум используется при расчетах ежемесячных пособий, детских выплат и т.д.