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Мишустин увеличил размер прожиточного минимума в России 

Майк Габриелян 2 часа назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума в России.

«Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — сказано в сообщении правительства.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как раньше. Кроме того, теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, а не от продуктовой корзины.
Прожиточный минимум используется при расчетах ежемесячных пособий, детских выплат и т.д.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вся зарплата в России впервые превысит прожиточный минимум.
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Экономика , Видео , Михаил Мишустин
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