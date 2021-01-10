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Названы способы вывести Россию из кризиса 

Майк Габриелян 53 минуты назад
Эксперты дали рекомендации правительству по выводу России из кризиса
Фото: РИА Новости
Эксперты дали рекомендации правительству РФ и ЦБ для выхода из кризиса. Властям посоветовали повышать гарантии для инвесторов, подписать богатых россиян на покупку облигаций и повышать доверие между властью и бизнесом. Центробанку рекомендовали не бояться снижать ключевую ставку, пишет «Газета.Ru».
Утверждение о том, что ключевую ставку дальше снижать нельзя, потому что тогда начнет проваливаться рубль — довольно спорное. Так считает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.
По его словам, для запуска инвестиционной активности ставка должна быть существенно ниже текущего уровня и даже несколько ниже инфляции, «что не должно никого смущать».
Главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов предлагает частично распаковать средства ФНБ и направить на социальные выплаты и стимулирование экономики.

«Зарубежный опыт показывает, что в дополнение к монетарным должны быть фискальные и бюджетные стимулы. Например, в Швейцарии и США государство выплачивает довольно большие пособия безработным. Но в России наоборот повышают налоги, а меры социальной поддержки несоразмерны масштабу проблемы», — сказал Суверов.

Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что переток денег к менее богатым слоям населения с более высокой склонностью к потреблению, может сильнее стимулировать экономический рост.
По его словам, банки, например, в условиях кризиса направляют средства не на кредитование, а на фондовый или валютный рынок, «что в принципе прекрасно для банков, но не отвечает задаче выхода из рецессии».
По мнению эксперта, необходимо снизить уровень расслоения в обществе, ввести налог на богатство, создать Фонд развития, кредитующего предприятия за счет поступлений от этого налога. При этом часть средств можно не изымать, а обменять на облигации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экономист разъяснил, что защищает россиян от кризисов.
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Экономика , Сергей Суверов , Валерий Миронов , ВШЭ , Правительство РФ , Центральный банк России , Газета.Ru
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