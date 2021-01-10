Эксперты дали рекомендации правительству по выводу России из кризиса

Эксперты дали рекомендации правительству РФ ЦБ для выхода из кризиса. Властям посоветовали повышать гарантии для инвесторов, подписать богатых россиян на покупку облигаций и повышать доверие между властью и бизнесом. Центробанку рекомендовали не бояться снижать ключевую ставку, пишет «Газета.Ru»

Утверждение о том, что ключевую ставку дальше снижать нельзя, потому что тогда начнет проваливаться рубль — довольно спорное. Так считает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

По его словам, для запуска инвестиционной активности ставка должна быть существенно ниже текущего уровня и даже несколько ниже инфляции, «что не должно никого смущать».

Главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов предлагает частично распаковать средства ФНБ и направить на социальные выплаты и стимулирование экономики.

«Зарубежный опыт показывает, что в дополнение к монетарным должны быть фискальные и бюджетные стимулы. Например, в Швейцарии и США государство выплачивает довольно большие пособия безработным. Но в России наоборот повышают налоги, а меры социальной поддержки несоразмерны масштабу проблемы», — сказал Суверов.

Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что переток денег к менее богатым слоям населения с более высокой склонностью к потреблению, может сильнее стимулировать экономический рост.

По его словам, банки, например, в условиях кризиса направляют средства не на кредитование, а на фондовый или валютный рынок, «что в принципе прекрасно для банков, но не отвечает задаче выхода из рецессии».

По мнению эксперта, необходимо снизить уровень расслоения в обществе, ввести налог на богатство, создать Фонд развития, кредитующего предприятия за счет поступлений от этого налога. При этом часть средств можно не изымать, а обменять на облигации.