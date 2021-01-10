Лукашенко назвал валютный союз с Россией «венцом, к которому нужно прийти» 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глубокой проработки вопроса о российско-белорусском валютном союзе не велось. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 1», передают «Вести»

По словам белорусского лидера, изначально было определено, что валютный союз — это «венец, к которому нужно прийти». К тому же, ранее особой необходимости в единой российско-белорусской валюте не было.

Лукашенко также затронул тему интеграции с Россией. По его словам, главное — не препятствовать, «ни в экономике, ни в людях». Он отметил, что процесс создания союзного государства мог бы идти активнее.

«А когда люди видят, что мы «телепаемся» 30 лет на одном месте, они резонно задают вопрос: а почему?» — задался он вопросом.