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Лукашенко назвал валютный союз с Россией «венцом, к которому нужно прийти» 

Майк Габриелян 11 минут назад
Лукашенко назвал валютный союз с Россией «венцом, к которому нужно прийти»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глубокой проработки вопроса о российско-белорусском валютном союзе не велось. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 1», передают «Вести».
По словам белорусского лидера, изначально было определено, что валютный союз — это «венец, к которому нужно прийти». К тому же, ранее особой необходимости в единой российско-белорусской валюте не было.
Лукашенко также затронул тему интеграции с Россией. По его словам, главное — не препятствовать, «ни в экономике, ни в людях». Он отметил, что процесс создания союзного государства мог бы идти активнее.
«А когда люди видят, что мы «телепаемся» 30 лет на одном месте, они резонно задают вопрос: а почему?» — задался он вопросом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что журналисты назвали Лукашенко-младшего скромным и неизбалованным.
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