Два заместителя главы Минфина могут потерять свои должности

Как пишет издание, сейчас у министра финансов Антона Силуанова 12 заместителей. Из них два первых — Леонид Горнин и Татьяна Нестеренко. Последняя может покинуть свой пост и уйти из министерства.

По новым правилам, в Минфине не может быть двух первых замов, одного из них надо сокращать или понижать до замглавы. Источники сообщают, что ни Горнин, ни Нестеренко к понижению не готовы.

Ранее сообщалось, что реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств.