Экономист оценила потери экономики РФ из-за каникул в триллионы рублей

Потери экономики России из-за новогодних праздников могут составить за 11 дней несколько триллионов рублей в денежном выражении, считает завкафедрой политэкономии РУДН профессор Елена Пономаренко

По словам эксперта, длительный отдых ведёт к потерям прежде всего в производительности труда, так как останавливается производство либо снижаются его объёмы, нарушается трудовой ритм, теряются компетенции, которые после отдыха надо будет восстанавливать даже высококвалифицированным специалистам.

Наиболее резко падает производительность на производствах, в частности в обрабатывающей сфере — примерно на 15–20%. Большие материальные потери будут в сфере общественного транспорта, так как упадут потоки пассажиров. Пострадают грузоперевозки. На стройках также останавливается процесс. Не стоит забывать и о потерях государственного бюджета, — перечислила Елена Пономаренко в беседе с NEWS.ru.

При этом эксперт напомнила о положительной стороне длительного отдыха.

В условиях пандемии долгие каникулы помогут сэкономить на расходах системы здравоохранения и сохранить жизни граждан. Новогодние праздники позволят населению страны отдохнуть и выйти на работу с новым запасом сил, что в итоге положительно скажется на производительности труда, полагает эксперт.

«К концу года растут расходы населения в преддверии подготовки к Новому году. К тому же есть ряд отраслей, доходы которых возрастают именно в праздники. Это касается прежде всего ретейла, где рост продаж сможет достичь 50%», — отметила Пономаренко.

По её словам, на фоне длительного падения российской экономики, когда прогнозы свидетельствуют о снижении ВВП в 2020 году на 4–6%, переживать по поводу потерь из-за 11 праздничных дней просто не имеет смысла.

По словам завкафедрой экономико-математического моделирования РУДН Светланы Балашовой, в среднем на один рабочий день приходится 423,8 млрд рублей в 2020 году в текущих ценах и без учёта инфляции.

«В 2019 году эта цифра была выше и составляла 442,8 млрд рублей. Снижение за счёт двух дополнительных праздничных дней (31 декабря — неполный рабочий день) и одного дополнительного выходного дня в январе составит 868 млрд рублей», — сказала она.

В своих расчётах эксперты основывались на оценках ВВП за 2020 год и первый квартал 2020 года, прогнозах восстановления экономики, количестве рабочих дней, а также производительности труда в час в 2020 году.

По словам Светланы Балашовой, желание работать 11 дней подряд противоречит трудовому законодательству РФ.

Если предположить, что страна всё-таки трудится 11 дней подряд, то потенциальные потери составят 4,662 трлн рублей. Но это абсолютно спекулятивная цифра, — подчеркнула она.

Поэтому в целом потери экономики из-за новогодних праздников будут меньше.