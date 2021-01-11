Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12

В РФ спрогнозировали рост объема теневого сектора экономики 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Эксперты спрогнозировали рост теневой экономики из-за закона о контроле оборота наличных
Фото: Рамблер
Поправки в «антиотмывочный» закон, ужесточающие контроль за наличными и безналичными операциями, не решат проблему теневой экономики. Об этом URA.RU заявили финансовые аналитики Виталий Калугин и Вячеслав Путиловский.
«Рамблер» писал, что в России начали действовать поправки к «антиотмывочному» федеральному закону. Под обязательный контроль попадут операции с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей. Также установят надзор за почтовыми переводами и возвратом авансов за мобильную связь на сумму свыше 100 тысяч рублей. Пристальное внимание гарантировано и ставкам в азартных играх свыше 600 тысяч рублей.
При этом эксперты уверены, что поправки не приведут к исчезновению теневой экономики, а лишь повысят объем работы Росфинмониторинга и банков.

«До введения этого закона пресс против отмывочных операций был достаточно силен, и дальше давить бесполезно. А сейчас «серый сектор» просто увеличит объем работы — и сможет действовать дальше», — считает Виталий Калугин.

По словам младшего директора по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, способы сокрытия доходов были всегда.

«Теперь налоговая сможет получить доступ к дополнительной информации по движению денежных средств. Но по мере того, как будет улучшаться система сбора налогов, будет совершенствоваться и система уходов от них», — уверен эксперт.

Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи - исторический максимум
Комментарии
Экономика , Росфинмониторинг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение