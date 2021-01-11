Эксперты спрогнозировали рост теневой экономики из-за закона о контроле оборота наличных

Поправки в «антиотмывочный» закон, ужесточающие контроль за наличными и безналичными операциями, не решат проблему теневой экономики. Об этом URA.RU заявили финансовые аналитики Виталий Калугин и Вячеслав Путиловский.

«Рамблер» писал, что в России начали действовать поправки к «антиотмывочному» федеральному закону. Под обязательный контроль попадут операции с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей. Также установят надзор за почтовыми переводами и возвратом авансов за мобильную связь на сумму свыше 100 тысяч рублей. Пристальное внимание гарантировано и ставкам в азартных играх свыше 600 тысяч рублей.

При этом эксперты уверены, что поправки не приведут к исчезновению теневой экономики, а лишь повысят объем работы Росфинмониторинга и банков.

«До введения этого закона пресс против отмывочных операций был достаточно силен, и дальше давить бесполезно. А сейчас «серый сектор» просто увеличит объем работы — и сможет действовать дальше», — считает Виталий Калугин.

По словам младшего директора по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, способы сокрытия доходов были всегда.