Цены на новые автомобили в России с начала года 2021 года выросли на 2-5%. Как пишет " Коммерсант " со ссылкой на опрошенных аналитиков, такая динамика — только начало. Еще не все дилеры отразили в ценах осенний обвал российской национальной валюты.

О подорожании новых машин говорят опрошенные автодилеры.

В частности, продукция компании машины Volkswagen в среднем подорожала на 2%.

Машины Hyundai прибавили в цене по 15-50 тысяч рублей.

Дилеры Audi повысили ценник на 2,2%, Mercedes — на 5%. Volvo поднял на 100 тысяч рублей цены на базовые комплектации, 5% — на опции.

Что касается бюджетного сегмента, то здесь цены тоже растут.

Lada Granta и Vesta подорожали на 2,5% (или 11 тысяч рублей) и 3,8% (или 23 тысячи рублей) соответственно, XRAY — 0,8% или 5 тысяч рублей, Lada 4x4 — на 2,9% или 15 тысяч, Vesta Sport — на 1,5% (15 тысяч рублей).

Как сообщили "Ъ" в компании Fresh Auto, цены выросли на 2-3%, ожидается, что возможный рост утилизационного сбора на машины заставит еще поднять цены — на 5%.

В то же время дилеры не спешат вести поставки по новым ценам: покупатели не готовы к новым реалиям. Сейчас в России можно купить автомобили по ценам прошлого 2020 года. Но на бюджетные модели надо "вставать в очередь".