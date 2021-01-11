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Обвал рубля спровоцировал резкий рост цен на машины в январе 

Прайм 2 часа назад
Цены на новые автомобили в России с начала года 2021 года выросли на 2-5%. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрошенных аналитиков, такая динамика — только начало. Еще не все дилеры отразили в ценах осенний обвал российской национальной валюты.
О подорожании новых машин говорят опрошенные автодилеры.
В частности, продукция компании машины Volkswagen в среднем подорожала на 2%.
Машины Hyundai прибавили в цене по 15-50 тысяч рублей.
Дилеры Audi повысили ценник на 2,2%, Mercedes — на 5%. Volvo поднял на 100 тысяч рублей цены на базовые комплектации, 5% — на опции.
Цены на бензин в России могут резко вырасти в январе
Что касается бюджетного сегмента, то здесь цены тоже растут.
Lada Granta и Vesta подорожали на 2,5% (или 11 тысяч рублей) и 3,8% (или 23 тысячи рублей) соответственно, XRAY — 0,8% или 5 тысяч рублей, Lada 4x4 — на 2,9% или 15 тысяч, Vesta Sport — на 1,5% (15 тысяч рублей).
Как сообщили "Ъ" в компании Fresh Auto, цены выросли на 2-3%, ожидается, что возможный рост утилизационного сбора на машины заставит еще поднять цены — на 5%.
В то же время дилеры не спешат вести поставки по новым ценам: покупатели не готовы к новым реалиям. Сейчас в России можно купить автомобили по ценам прошлого 2020 года. Но на бюджетные модели надо "вставать в очередь".
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