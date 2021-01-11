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Вице-премьер РФ Новак заявил о полном контроле правительства цен на бензин 

Артём Кульша 1 час назад
Правительство держит на особом контроле ситуацию с ценами на бензин
Фото: ТАСС
Правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо. Об этом, как сообщает «Российская газета», заявил вице-премьер Александр Новак.
Он рассказал, что по итогам 2020 года рост розничных цен на бензин марки АИ-92 в России был ниже инфляции (около 2%), а колебание оптовых цен, наблюдавшееся на протяжении года, зависело от мировой конъюнктуры нефтяного рынка и факторов спроса и предложения в моменте. По словам Новака, эффект колебания цен на мировом рынке на розничные цены эффективно сглаживает демпфирующий механизм.

«В результате действия этого механизма в 2021-м темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», — заверил он.

Заместитель председателя правительства добавил, что кабинет министров и Министерство энергетики держат ситуацию с ценами на топливо на особом контроле.
Ранее средства массовой информации сообщили, что с начала декабря стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла на 8,4% и 7,7% и тренд на увеличение цен может укрепиться за счет повышения цен на нефть почти на 10% в начале года, при том что курс рубля к доллару почти не укрепился. В результате этого экспорт бензина для нефтяных компаний становится еще более выгодным.
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Комментарии 5
Экономика , Александр Новак , Минэнерго
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