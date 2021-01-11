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Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса 

РИА Новости 1 час назад
Мишустин снизил ставки по кредитам для бизнеса
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.

"Таким образом сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7 процентов годовых", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Первоначально ставка по таким кредитам была 8,5 процента. По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75 процента. Регулятор установил значение на отметке 4,25 процента годовых.
Глава правительства отметил, что такой шаг позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса.
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