В России спрогнозировали снижение урожая пшеницы

Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) снизил прогноз урожая пшеницы в России до 77 миллионов тонн из-за недостаточно хорошего состояния озимых посевов. Об этом пишет «Прайм».

«Текущий умеренно-оптимистичный прогноз ИКАР производства зерновых в РФ в 2021 году составляет 125 миллионов тонн, включая 77 миллионов пшеницы», — отмечают эксперты.

При этом в предыдущем прогнозе, озвученном в начале декабря, эксперты ожидали урожай пшеницы в 78 тонн. Однако в ежегодном отчете Росгидрометцентра отмечается, что перед уходом в зимовку в плохом, изреженном и невзошедшем состоянии находилось более 22% площадей против 4% годом ранее.

«Вероятно, весной стоит ожидать большего, чем обычно, пересева озимых, что вкупе с плановым расширением площадей может привести и к росту площадей по яровыми», — отмечают аналитики ИКАР.

Они также прогнозируют, что в начале 2021 года рынок зерна в России могут поддержать растущие мировые цены, но только при условии сохранения активных темпов экспорта.

«Рамблер» писал, что ранее власти России были вынуждены вмешаться в ситуацию с ростом цен на продукты внутри страны и заключить соглашения с бизнесом о стабилизации стоимости масла и сахара, а также ввести квоты на экспорт зерновых культур.