Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12

Эксперты спрогнозировали снижение урожая пшеницы в России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В России спрогнозировали снижение урожая пшеницы
Фото: ТАСС
Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) снизил прогноз урожая пшеницы в России до 77 миллионов тонн из-за недостаточно хорошего состояния озимых посевов. Об этом пишет «Прайм».

«Текущий умеренно-оптимистичный прогноз ИКАР производства зерновых в РФ в 2021 году составляет 125 миллионов тонн, включая 77 миллионов пшеницы», — отмечают эксперты.

При этом в предыдущем прогнозе, озвученном в начале декабря, эксперты ожидали урожай пшеницы в 78 тонн. Однако в ежегодном отчете Росгидрометцентра отмечается, что перед уходом в зимовку в плохом, изреженном и невзошедшем состоянии находилось более 22% площадей против 4% годом ранее.

«Вероятно, весной стоит ожидать большего, чем обычно, пересева озимых, что вкупе с плановым расширением площадей может привести и к росту площадей по яровыми», — отмечают аналитики ИКАР.

Они также прогнозируют, что в начале 2021 года рынок зерна в России могут поддержать растущие мировые цены, но только при условии сохранения активных темпов экспорта.
«Рамблер» писал, что ранее власти России были вынуждены вмешаться в ситуацию с ростом цен на продукты внутри страны и заключить соглашения с бизнесом о стабилизации стоимости масла и сахара, а также ввести квоты на экспорт зерновых культур.
Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи - исторический максимум
Комментарии
Экономика , Росгидромет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение