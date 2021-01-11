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Белоруссия нарастила госдолг до 54% ВВП 

ИА Regnum 2 часа назад
Белоруссия нарастила госдолг до 54% ВВП
Фото: ТАСС
За 2020 год Белоруссия нарастила совокупный госдолг с 41,5% до 54% ВВП. При этом главным кредитором постсоветской республики остаётся Россия, говорится в опубликованном ЕАБР заключении по вопросу кредитования официального Минска.

«Текущая ситуация заметно ослабила долговую позицию страны, в результате по итогам 2020 года уровень государственного долга, с учетом государственных гарантий и обязательств местных бюджетов, может превысить 54% ВВП», — констатировали эксперты «Евразийского банка развития».

Большую часть кредитов Белоруссии выдала Россия — $8 млрд или 44% белорусского внешнего долга. На долю Китая приходится 18%. Пятую часть долга Минск занял у международных кредиторов, купивших долговые обязательства официального Минска — облигации, и 12% обеспечили кредиты «Евразийского фонда стабилизации и развития» — антикризисного фонда, распорядителем средств которого является ЕАБР.
Эксперты банка обратили внимание на роль правительства Белоруссии в наращивании долговой нагрузки республики — почти наполовину. Сказались также расширение дефицита бюджета и падение ВВП, который по официальному прогнозу должен был вырасти.
В 2021 году Белоруссия будет по-прежнему переживать проблему обслуживания внешнего долга. В 2023 году она потратит $4 млрд на амортизацию и проценты по его обслуживанию.
При этом положение белорусских должников ухудшает проводимая Александром Лукашенко политика. Её спецификой является активное вмешательство государства в экономику, рост квазифискальных обязательств, дестабилизация банковского сектора, включая сокращение директивного кредитования и капитальных трансфертов государственным предприятиям. Все они в ситуации усугубления кризисных явлений способны «негативно повлиять на бюджетную позицию и долговую устойчивость».
В то же время финансовая помощь России в размере $1,5 млрд, треть из которой оказывается Белоруссии по линии ЕФСР, позволит официальному Минску обслуживать внешний долг на льготных условиях. В итоге «по итогам 2025 года уровень государственного долга может опуститься ниже 52% ВВП», считают эксперты банка.
Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии
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Комментарии 1
Экономика , Александр Лукашенко
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