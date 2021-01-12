Инфляция в Росиии в 2020 году составила 4,91%

"В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 года — 104,9% (в декабре 2019 года — 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 года — 103%)", — сообщило ведомство.