Ещё
Далее:
Читайте также:
Подарочные сертификаты в Okko
Подарочные сертификаты в Okko Подарить онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.09
90.12
89.99
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
56.51
–0.12 Золото
1841.41
–0.12 РТС
1466.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.01
1.2168
–0.0063
20.12
1.2231
23.12
15.12

Росстат назвал уровень инфляции в России в 2020 году 

Прайм и ещё 3 37 минут назад
Инфляция в Росиии в 2020 году составила 4,91%
Фото: ТАСС
Инфляция в РФ в 2020 году составила 4,91% против против 3,04% годом ранее, следует из окончательных данных Росстата.

"В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 года — 104,9% (в декабре 2019 года — 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 года — 103%)", — сообщило ведомство.

Таким образом, окончательные данные по полному перечню товаров и услуг совпали с предварительными, опубликованными Росстатом 31 декабря.
Минэкономразвития ожидало инфляцию в России в декабре в диапазоне 0,6-0,7%, а по итогам года — 4,6%-4,8%. По данным Росстата, после снятия "коронавирусных" ограничений в стране годовая инфляция разогналась в июле до 3,4%, а уже в октябре подскочила до 3,99%. При этом в ноябре инфляция составила 4,42%.
По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2020 года ожидалась в интервале 4,6-4,9%, в 2021 году — на уровне 3,5-4%, а затем будет вблизи целевого уровня в 4%.
Индекс потребительских цен на продовольственные товары в РФ в 2020 году вырос на 6,69%, на непродовольственные товары — на 4,79%. Цены на услуги выросли на 2,7%, сообщает Росстат.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
Прайм: последние новости
В Британии назвали "Северный поток 2" опасным и попросили санкций В Британии назвали "Северный поток 2" опасным и попросили санкций Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году Цены на газ в Европе продолжают активно расти Цены на газ в Европе продолжают активно расти
Комментарии 1
Экономика , Росстат , Минэкономразвития , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение