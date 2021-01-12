Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12

Хазин предрек мировой экономике «неизбежный обвал» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Хазин предрек мировой экономике «неизбежный обвал»
Фото: ТАСС
Избежать обвала финансовых рынков не удастся, и он может произойти уже в этом году. Об этом в эфире YouTube-канала радио «Аврора» заявил российский экономист Михаил Хазин.
По прогнозам эксперта, обвала стоит ждать уже в 2021 году, так нынешняя мировая финансовая система может просто не выдержать проблем, которые на нее обрушились, в том числе, сокращения числа инструментов, которые способны генерировать доход, и резкого роста рисков.

«С учетом того, что происходит, обвал в 2021 году практически неизбежен», — уверен Хазин.

При этом он отметил, что «всегда будут компании, у которых все хорошо», в том числе и тесно связанные с властями.
Как сообщал «Рамблер», ранее Хазин предупредил о том, что «долларовая система» уже рухнула, поэтому крупнейшим игрокам мира, к которым относится и Россия, предстоит провести новый раздел мира.
Экономист считает, что в ближайшие три года состоится «новая Ялтинская конференция». По его мнению, финансовый глобализм исчерпал ресурс, чтобы поддерживать мировую экономику. Хазин также отметил, что в «новой Ялте» могут принять участие — США, Россия и Китая.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
Комментарии
Экономика , Михаил Хазин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение