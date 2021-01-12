Хазин предрек мировой экономике «неизбежный обвал» 

Избежать обвала финансовых рынков не удастся, и он может произойти уже в этом году. Об этом в эфире YouTube-канала радио «Аврора» заявил российский экономист Михаил Хазин

По прогнозам эксперта, обвала стоит ждать уже в 2021 году, так нынешняя мировая финансовая система может просто не выдержать проблем, которые на нее обрушились, в том числе, сокращения числа инструментов, которые способны генерировать доход, и резкого роста рисков.

«С учетом того, что происходит, обвал в 2021 году практически неизбежен», — уверен Хазин.

При этом он отметил, что «всегда будут компании, у которых все хорошо», в том числе и тесно связанные с властями.

Как сообщал «Рамблер», ранее Хазин предупредил о том, что «долларовая система» уже рухнула, поэтому крупнейшим игрокам мира, к которым относится и Россия, предстоит провести новый раздел мира.

Экономист считает, что в ближайшие три года состоится «новая Ялтинская конференция». По его мнению, финансовый глобализм исчерпал ресурс, чтобы поддерживать мировую экономику. Хазин также отметил, что в «новой Ялте» могут принять участие — США, Россия и Китая.