Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в Калининград 

Спустя несколько дней стоянки около недостроенного участка "Северного потока 2" судно-трубоукладчик "Академик Черский" вновь подходит к порту Калининграда, следует из данных системы позиционирования судов MarineTraffic.

"Академик Черский" стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря, однако на прошлой неделе трубоукладчик направился к незавершенному отрезку газопровода, расположенному под датским островом Борнхольм. В понедельник судно направилось обратно на восток, а во вторник вернулось в российский порт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.