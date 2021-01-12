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Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в Калининград 

Прайм 30 минут назад
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в Калининград
Фото: РИА Новости
Спустя несколько дней стоянки около недостроенного участка "Северного потока 2" судно-трубоукладчик "Академик Черский" вновь подходит к порту Калининграда, следует из данных системы позиционирования судов MarineTraffic.
"Академик Черский" стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря, однако на прошлой неделе трубоукладчик направился к незавершенному отрезку газопровода, расположенному под датским островом Борнхольм. В понедельник судно направилось обратно на восток, а во вторник вернулось в российский порт.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В начале января Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) сообщила, что не может сертифицировать "Северный поток 2" в связи с санкциями США против трубопровода.
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