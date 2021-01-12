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Трубоукладчик «Севпотока-2» вернулся в Калининград 

Лера Букина 2 часа назад
Трубоукладчик «Севпотока-2» вернулся в Калининград
Фото: globallookpress.com
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» снова подходит к порту Калининграда, после того как простоял несколько дней возле недостроенного участка «Северного потока — 2», пишет «Прайм» со ссылкой на данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
Напомним, что «Академик Черский» находился на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря, но уже на прошлой неделе трубоукладчик направился к незавершенному отрезку газопровода, который расположен под датским островом Борнхольм. В понедельник судно отправилось обратно на восток, а во вторник вернулось в российский порт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что проект «Северный поток — 2» покинул один из ключевых игроков. Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США.
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