Лукашенко подготовит список вопросов Путину по поводу госзакупок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сформулирует вопросы для властей России о допуске белорусских предприятий к российским государственным закупкам. Об этом сообщает БЕЛТА.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко заслушал доклад вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика об итогах и перспективах работы промышленной сферы.

В ходе мероприятия он особо акцентировал их внимание на необходимости иметь четкие планы производства и поставок промышленной продукции, подчеркнул важность поддержания и повышения качества продукции, назвал санкции Запада в отношении белорусских предприятий бандитскими, спросил, как ведется работа по поставкам в лизинг и реализуются важные инвестиционные проекты.

Также Лукашенко попросил Назарова и Пархомчика доложить о состоянии дел в вопросе допуска белорусских предприятий к государственным закупкам в России.