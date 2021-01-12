Лукашенко подготовит список вопросов Путину по поводу госзакупок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сформулирует вопросы для властей России о допуске белорусских предприятий к российским государственным закупкам. Об этом сообщает БЕЛТА.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко заслушал доклад вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика об итогах и перспективах работы промышленной сферы.
В ходе мероприятия он особо акцентировал их внимание на необходимости иметь четкие планы производства и поставок промышленной продукции, подчеркнул важность поддержания и повышения качества продукции, назвал санкции Запада в отношении белорусских предприятий бандитскими, спросил, как ведется работа по поставкам в лизинг и реализуются важные инвестиционные проекты.
Также Лукашенко попросил Назарова и Пархомчика доложить о состоянии дел в вопросе допуска белорусских предприятий к государственным закупкам в России.
«Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам», — сообщил он.