МИД выразил уверенность в успешной реализации «Северного потока 2» 

"Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий… В успешной реализации "Северного потока 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной. Из этого мы и исходим", — подчеркнул дипломат.