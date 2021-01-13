Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.41
$
73.66
89.75
89.93
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
57.03
–0.35 Золото
1858.28
–0.06 РТС
1484.96
+1.25
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2214
–0.0018
21.12
1.2232
24.12
16.12

МИД выразил уверенность в успешной реализации «Северного потока 2» 

Прайм и ещё 4 25 минут назад
Москва не сомневается в успешной реализации газопровода "Северный поток 2", несмотря на давление США на европейских партнеров "Газпрома", сроки завершения строительства зависят от многих факторов, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

"Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий… В успешной реализации "Северного потока 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной. Из этого мы и исходим", — подчеркнул дипломат.

"Со своей стороны российские компании твёрдо намерены выполнить коммерческие договорённости, подписанные, в том числе со многими немецкими компаниями", — добавил Тяпкин.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
США пригрозили участникам «Северного потока — 2» санкциями
Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.
Прайм: последние новости
Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины В Британии назвали "Северный поток 2" опасным и попросили санкций В Британии назвали "Северный поток 2" опасным и попросили санкций Росстат назвал уровень инфляции в России в 2020 году Росстат назвал уровень инфляции в России в 2020 году
Комментарии 65
Экономика , Видео , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Газпром , МИД , ЕС , Сенат США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение