Минюст решил получить доступ к банковской тайне 

Минюстом был разработан законопроект «О внесении изменений в ст. 26 ФЗ „О банках и банковской деятельности“. Данным документом предполагается включение министерства в перечень организаций, которые имеют право на получение сведений, являющихся банковской тайной, пишут „Известия“. Свою инициативу ведомство объяснило необходимостью ведения более тщательного контроля за работой НКО.

Как заявили в пресс-службе министерства, реализация положений, которые предусмотрены законопроектом, не принесет негативных социально-экономических, финансовых и других последствий для некоммерческих организаций.

В пресс-службе правительства ожидают, что документ поступит в кабмин в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму

По мнению главы профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергея Гаврилова , данный законопроект является необходимым. Он считает, что исключение некоммерческих организаций, которые используются как „отмывочные“ для вывода денег или незаконно занимаются бизнесом — важная задача.

Виц-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в свою очередь опасается, что могут возникнуть злоупотребления в ущерб частной жизни граждан. Расширение круга лиц с доступом к банковской тайне ничего не оставит от частной жизни, уверен он.