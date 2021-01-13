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Минюст решил получить доступ к банковской тайне 

Лера Букина 17 минут назад
Минюст решил получить доступ к банковской тайне
Фото: ТАСС
Минюстом был разработан законопроект «О внесении изменений в ст. 26 ФЗ „О банках и банковской деятельности“. Данным документом предполагается включение министерства в перечень организаций, которые имеют право на получение сведений, являющихся банковской тайной, пишут „Известия“. Свою инициативу ведомство объяснило необходимостью ведения более тщательного контроля за работой НКО.
Как заявили в пресс-службе министерства, реализация положений, которые предусмотрены законопроектом, не принесет негативных социально-экономических, финансовых и других последствий для некоммерческих организаций.
В пресс-службе правительства ожидают, что документ поступит в кабмин в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.
По мнению главы профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергея Гаврилова, данный законопроект является необходимым. Он считает, что исключение некоммерческих организаций, которые используются как „отмывочные“ для вывода денег или незаконно занимаются бизнесом — важная задача.
Как отметил первый зампред фракции „Единая Россия“ Адальби Шхагошев, давать оценки законопроекту можно лишь после детального его изучения.
Виц-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в свою очередь опасается, что могут возникнуть злоупотребления в ущерб частной жизни граждан. Расширение круга лиц с доступом к банковской тайне ничего не оставит от частной жизни, уверен он.
По мнению первого зампреда фракции „Справедливой России“ Михаила Емельянова, контролировать потоки денег, которые идут через НКО, — важно. Однако он считает и то, что министерство не имеет отношения к правоохранительным органам, которые сегодня обладают этим доступом. Также он допускает, что при принятии данного законопроекта повысятся риски утечки персональных данных граждан.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что Минфин предложил увеличить объём обмена информацией между Центробанком и Федеральной налоговой службой (ФНС). Сообщалось, что в случае принятия соответствующих законопроектов ЦБ РФ получит доступ к налоговой тайне, а ФНС — к банковской тайне.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Игорь Лебедев , Сергей Гаврилов , Адальби Шхагошев , Федеральная налоговая служба , Единая Россия , Госдума , Минюст РФ , ЛДПР , МВД , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
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