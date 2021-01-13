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Украинский газ на 100 млрд рублей оказался в залоге у России 

Павел Тиунов 2 часа назад
Украинский газ на 100 млрд рублей оказался в залоге у российской НКО
Фото: ТАСС
Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ оставил в залог акции промышленных предприятий и природный газ на сумму почти 100 миллиардов рублей, который находится в украинских хранилищах, сообщает РБК. Активы олигарха служат гарантией возврата кредита, который он взял у российского «Фонда промышленных предприятий».
Информация о сделке содержится в отчёте о деятельности фонда за 2019 год. Известно, что займ был предоставлен холдингу Ostchem Holding Limited, который входит в группу компаний Фирташа Group DF. В качестве залога фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem и ценные бумаги некоторых украинских и европейских предприятий. Кроме того, был заложен природный газ из украинских хранилищ на сумму 98 миллиардов рублей.
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
Ранее, как сообщал «Рамблер», европейские страны оставили Украину без «реверсного» газа, который перепродавали Киеву, получив его из России. Все дело в резко возросшем спросе на «голубое топливо» во всем мире. Эксперты заявили, что Европа начала испытывать острую нехватку запасов газа. Всё дело в том, что властям в настоящее время необходимо готовиться к холодной зиме, а главные поставщики сжиженного природного газа (СПГ) — Австралия, Малайзия, Норвегия и Катар — сократили добычу. Сложная ситуация в государствах Старого света возникла в том числе из-за того, что большинство энергоресурсов уходит с рынка в Азию, где за них платят больше.
Как результат, сегодня европейцы вынуждены отбирать топливо из собственных подземных хранилищ. Венгрия, Польша и Словакия в создавшихся условиях отказались от «реверсных» поставок газа в Украину. Собственных ресурсов у Киева точно не хватит, поэтому не исключено, что украинским властям придется идти «на поклон» к Москве, отметили аналитики.
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
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Экономика , Дмитрий Фирташ
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