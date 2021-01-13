Украинский газ на 100 млрд рублей оказался в залоге у российской НКО

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ оставил в залог акции промышленных предприятий и природный газ на сумму почти 100 миллиардов рублей, который находится в украинских хранилищах, сообщает РБК. Активы олигарха служат гарантией возврата кредита, который он взял у российского «Фонда промышленных предприятий».

Информация о сделке содержится в отчёте о деятельности фонда за 2019 год. Известно, что займ был предоставлен холдингу Ostchem Holding Limited, который входит в группу компаний Фирташа Group DF. В качестве залога фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem и ценные бумаги некоторых украинских и европейских предприятий. Кроме того, был заложен природный газ из украинских хранилищ на сумму 98 миллиардов рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», европейские страны оставили Украину без «реверсного» газа, который перепродавали Киеву, получив его из России. Все дело в резко возросшем спросе на «голубое топливо» во всем мире. Эксперты заявили, что Европа начала испытывать острую нехватку запасов газа. Всё дело в том, что властям в настоящее время необходимо готовиться к холодной зиме, а главные поставщики сжиженного природного газа (СПГ) — Австралия, Малайзия, Норвегия и Катар — сократили добычу. Сложная ситуация в государствах Старого света возникла в том числе из-за того, что большинство энергоресурсов уходит с рынка в Азию, где за них платят больше.

Как результат, сегодня европейцы вынуждены отбирать топливо из собственных подземных хранилищ. Венгрия, Польша и Словакия в создавшихся условиях отказались от «реверсных» поставок газа в Украину. Собственных ресурсов у Киева точно не хватит, поэтому не исключено, что украинским властям придется идти «на поклон» к Москве, отметили аналитики.