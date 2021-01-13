Банки объяснили главное преимущество цифрового рубля

Согласно данным исследования мнения кредитных организаций, в банках России придерживаются мнения, что основное преимущество цифрового рубля — его использование в офлайн-режиме, сообщает РИА Новости.

Однако банки отмечают, что на этапе пилотного проекта нет необходимости во внедрении такой возможности, так как это не только влечет за собой ряд рисков, но и потребует значительных затрат на разработку инфраструктуры.

Исследование, в котром приняли участие 17 банков, провела Ассоциация банков России (АБР).

Как считают большинство респондентов, использование цифровой валюты в офлайн-режиме — основное уникальное отличие от существующих форм денег и отказ от этой возможности ставит вопрос о целесообразности проекта.

Также некоторые участники считают, что использование цифровой валюты в офлайн-режиме создает дополнительные риски, а также значительным образом усложняет инфраструктуру и правила работы с цифровыми рублями. Учитывая эти факторы, необходимо очень осторожно использовать ее в офлайн-режиме, так как увеличиваются риски сбоев, ошибок и мошеннических схем, заявили участники рынка.

Лишь небольшая часть опрошенных считает целесообразным уже на первом этапе запуска цифрового рубля обеспечить возможность расчетов с ним в офлайн-режиме.