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Названо главное преимущество цифрового рубля 

Лера Букина 2 часа назад
Банки объяснили главное преимущество цифрового рубля
Фото: РИА Новости
Согласно данным исследования мнения кредитных организаций, в банках России придерживаются мнения, что основное преимущество цифрового рубля — его использование в офлайн-режиме, сообщает РИА Новости.
Однако банки отмечают, что на этапе пилотного проекта нет необходимости во внедрении такой возможности, так как это не только влечет за собой ряд рисков, но и потребует значительных затрат на разработку инфраструктуры.
Исследование, в котром приняли участие 17 банков, провела Ассоциация банков России (АБР).
Как считают большинство респондентов, использование цифровой валюты в офлайн-режиме — основное уникальное отличие от существующих форм денег и отказ от этой возможности ставит вопрос о целесообразности проекта.
Также некоторые участники считают, что использование цифровой валюты в офлайн-режиме создает дополнительные риски, а также значительным образом усложняет инфраструктуру и правила работы с цифровыми рублями. Учитывая эти факторы, необходимо очень осторожно использовать ее в офлайн-режиме, так как увеличиваются риски сбоев, ошибок и мошеннических схем, заявили участники рынка.
Лишь небольшая часть опрошенных считает целесообразным уже на первом этапе запуска цифрового рубля обеспечить возможность расчетов с ним в офлайн-режиме.
Ранее «Рамблер» сообщал, что согласно данным исследования мнения банков, которое было проведено Ассоциацией банков России (АБР), введение цифрового рубля может вызвать отток средств клиентов из банков.
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Экономика , РИА Новости
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