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Египет отказался от российской пшеницы 

Лера Букина 1 час назад
Египет отказался от российской пшеницы из-за высоких цен
Фото: ТАСС
С 15 февраля 2021 года Россия вводит экспортную пошлину на пшеницу в размере €25 за тонну. В связи с высокими ценами Египет отменил очередной тендер на ее закупку, пишет News.ru со ссылкой на Bloomberg.
Египет закупает пшеницу на внебиржевом рынке с помощью ежемесячных тендеров. Россия — основной его поставщик.
Отмечается, что незадолго до отмены январского тендера Государственное сельскохозяйственное агентство Египта (GASC) получило только одно предложение от российского поставщика, однако его условия были значительно хуже, нежели у конкурентов из таких стран, как Румыния и Франция.
За счет экспортной пошлины Россия планирует сократить экспортные потоки и повысить предложение на внутреннем рынке. Ожидается, что это приведет к снижению цен. Также отмечается, что власти рассматривают возможность в будущем поднять экспортные пошлины до €50 за тонну.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно январскому обзору минсельхоза США, Россия в 2020-2021 сельскохозяйственном году будет ведущим мировым экспортером пшеницы, несмотря на введение квоты на поставки зерна и экспортной пошлины на пшеницу.
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Экономика , Bloomberg
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