Египет отказался от российской пшеницы из-за высоких цен

С 15 февраля 2021 года Россия вводит экспортную пошлину на пшеницу в размере €25 за тонну. В связи с высокими ценами Египет отменил очередной тендер на ее закупку, пишет News.ru со ссылкой на Bloomberg.

Египет закупает пшеницу на внебиржевом рынке с помощью ежемесячных тендеров. Россия — основной его поставщик.

Отмечается, что незадолго до отмены январского тендера Государственное сельскохозяйственное агентство Египта (GASC) получило только одно предложение от российского поставщика, однако его условия были значительно хуже, нежели у конкурентов из таких стран, как Румыния и Франция.

За счет экспортной пошлины Россия планирует сократить экспортные потоки и повысить предложение на внутреннем рынке. Ожидается, что это приведет к снижению цен. Также отмечается, что власти рассматривают возможность в будущем поднять экспортные пошлины до €50 за тонну.