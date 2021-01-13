Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.80
90.05
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
56.73
+0.14 Золото
1852.13
–0.14 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2166
–0.0067
21.12
1.2232
24.12
16.12

Bank of America предсказал повышение налогов в России 

Павел Тиунов 1 час назад
Bank of America предсказал повышение налогов в России
Фото: РИА Новости
Эксперты американского финансового конгломерата Bank of America заявили, что в России не исключен рост налогообложения, сообщает Telegram-канал РИА Новости. Прогноз актуален на ближайшие 2-3 года.
По мнению аналитиков, повышение налогов с большой долей вероятности произойдет в ресурсных секторах экономики. Также допускается рост подоходного налога.
ТАСС добавляет, что главный экономист по России и СНГ Bank of America Владимир Осаковский предсказал снижение ключевой ставки российским регулятором. По его мнению, в российском ЦБ уже во втором квартале 2021 года придут к необходимости уменьшить ставку на 25 базисных пунктов до 4% ровно. Ниже означенного предела ставка уже вряд ли опустится, резюмировал аналитик.
«Справедливое решение»: какие налоги могут повысить в России
В декабре, как сообщал «Рамблер», эксперты банка Credit Suisse назвали основные экономические последствия пандемии. По их мнению, мир после коронавируса будет демонстрировать «вялый экономический рост и едва заметную инфляцию».
Многие страны попытаются сократить свою зависимость от Китая: начнется решоринг и диверсификация цепочек поставок. Во время пандемии углубилось социально-экономическое неравенство. В Credit Suisse считают, что для борьбы с ним государствам придется ввести новые перераспределяющие налоги. Такж, одним из самых очевидных последствий пандемии станет постоянный переход части работников на удаленку и «ренессанс» небольших городов, куда люди начнут переезжать из мегаполисов.
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Комментарии 25
Экономика , Владимир Осаковский , Bank of America , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение