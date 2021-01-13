Bank of America предсказал повышение налогов в России 

Эксперты американского финансового конгломерата Bank of America заявили, что в России не исключен рост налогообложения, сообщает Telegram-канал РИА Новости. Прогноз актуален на ближайшие 2-3 года.

По мнению аналитиков, повышение налогов с большой долей вероятности произойдет в ресурсных секторах экономики. Также допускается рост подоходного налога.

ТАСС добавляет , что главный экономист по России и СНГ Bank of America Владимир Осаковский предсказал снижение ключевой ставки российским регулятором. По его мнению, в российском ЦБ уже во втором квартале 2021 года придут к необходимости уменьшить ставку на 25 базисных пунктов до 4% ровно. Ниже означенного предела ставка уже вряд ли опустится, резюмировал аналитик.

В декабре, как сообщал «Рамблер», эксперты банка Credit Suisse назвали основные экономические последствия пандемии. По их мнению, мир после коронавируса будет демонстрировать «вялый экономический рост и едва заметную инфляцию».

Многие страны попытаются сократить свою зависимость от Китая: начнется решоринг и диверсификация цепочек поставок. Во время пандемии углубилось социально-экономическое неравенство. В Credit Suisse считают, что для борьбы с ним государствам придется ввести новые перераспределяющие налоги. Такж, одним из самых очевидных последствий пандемии станет постоянный переход части работников на удаленку и «ренессанс» небольших городов, куда люди начнут переезжать из мегаполисов.