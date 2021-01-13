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Минсельхоз предлагает поднять пошлину на экспорт пшеницы 

Прайм 1 час назад
Минсельхоз предлагает поднять пошлину на экспорт пшеницы
Фото: РИА Новости
Минсельхоз РФ предлагает повысить с 15 марта экспортную пошлину для поставок пшеницы из России до 45 евро за тонну, а также ввести пошлины для кукурузы и ячменя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В ходе прошедшего совещания в Минэкономразвития был обсужден вопрос о повышении вывозных пошлин в рамках тарифной квоты на экспорт зерна. Минсельхозом России предложено с 15 февраля 2021 года внутриквотные ставки оставить без изменений: на пшеницу в размере 25 евро за тонну, на рожь, ячмень, кукурузу — 0%", — сказали в Минсельхозе.

"С 15 марта 2021 года — установить экспортную пошлину на пшеницу в размере 45 евро за тонну, кукурузу — 25 евро за тонну, ячмень — 10 евро за тонну, рожь — 0%", — добавили в ведомстве.

В Минсельхозе указали, что рассмотрение данного вопроса на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию планируется 15 января.
Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Квота будет распределяться между экспортерами по историческому принципу — на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы составит 25 евро за тонну, для других культур она будет нулевой. Однако после выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.
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Комментарии
Экономика , Правительство РФ , Минэкономразвития , Минсельхоз , РИА Новости
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