Минпромторг поддержал легализацию онлайн-продажи алкоголя

Ранее Петров попросил главу ведомства Дениса Мантурова рассмотреть возможность приостановить запрет на дистанционную продажу алкоголя на время новогодних праздников. По мнению общественника, данная мера могла бы дать эффект в профилактике заражения коронавирусом и благоприятно повлияла бы на отечественный бизнес.

"Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией", — говорится в ответе министерства.

В Минпромторге отметили, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции, в частности, занимается Министерство финансов

Как сообщается в письме, с целью формирования легального алкогольного рынка Минфин внес на рассмотрение правительства поправки к закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, предусматривающие снятие запрета на дистанционную торговлю спиртным.

На данный момент законопроект находится на рассмотрении в правительстве.