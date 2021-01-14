Минпромторг поддержал легализацию онлайн-продажи алкоголя

Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу первого замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, предложившего легализовать дистанционную торговлю алкоголем, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Петров попросил главу ведомства Дениса Мантурова рассмотреть возможность приостановить запрет на дистанционную продажу алкоголя на время новогодних праздников. По мнению общественника, данная мера могла бы дать эффект в профилактике заражения коронавирусом и благоприятно повлияла бы на отечественный бизнес.
"Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией", — говорится в ответе министерства.
В Минпромторге отметили, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции, в частности, занимается Министерство финансов.
Как сообщается в письме, с целью формирования легального алкогольного рынка Минфин внес на рассмотрение правительства поправки к закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, предусматривающие снятие запрета на дистанционную торговлю спиртным.
На данный момент законопроект находится на рассмотрении в правительстве.