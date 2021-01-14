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Интернет-торговлю алкоголем могут легализовать 

Артём Кульша 41 минуту назад
Минпромторг поддержал идею легализации интернет-торговли алкоголем
Фото: ТАСС
Торговля алкогольной продукцией через интернет может быть легализована. Об этом сообщает РИА Новости.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», первый заместитель главы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров попросил министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова легализовать дистанционную торговлю алкоголем на время новогодних праздников с целью профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и благоприятного влияния на бизнес.

«Минпромторг поддерживает необходимость внесения изменений, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией», — сказано в ответе министерства.

В нем говорится, что в настоящее время на рассмотрении в правительстве находятся поправки, предусматривающие снятие запрета на дистанционную торговлю спиртным, внесенные Министерством финансов.
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Экономика , Владимир Петров , Денис Мантуров , Минпромторг , Минфин
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