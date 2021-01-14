Германия нарушает энергетическую солидарность Европы и наносит ущерб местному энергетическому сообществу. Об этом, как сообщает Radio Maryja, заявил заместитель министра государственных активов Польши Мацей Малецки.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», парламент федеральной земли Германии Мекленбург-Передняя Померания анонсировал создание Фонда защиты климата с целью поддержки экологических проектов.
Активисты движения «Школьная забастовка за климат», основанного Гретой Тунберг, обвинили власти федеральной земли в попытке под прикрытием упомянутой цели купить в обход санкций США элементы конструкций и оборудование, необходимые для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».
«Настаивая на строительстве "Северного потока — 2", Германия нарушает энергетическую солидарность Европы. Попытка обойти санкции США — это атака на энергетическое сообщество не только в нашей части Европы. Россия использует энергоресурсы для оказания политического влияния на другие страны. Германия, которая пытается любой ценой завершить строительство совместного газопровода с Россией, противостоит странам Центральной и Восточной Европы, которым этот газопровод нанесет ущерб», — заявил Малецки.