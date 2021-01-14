«Настаивая на строительстве "Северного потока — 2", Германия нарушает энергетическую солидарность Европы. Попытка обойти санкции США — это атака на энергетическое сообщество не только в нашей части Европы. Россия использует энергоресурсы для оказания политического влияния на другие страны. Германия, которая пытается любой ценой завершить строительство совместного газопровода с Россией, противостоит странам Центральной и Восточной Европы, которым этот газопровод нанесет ущерб», — заявил Малецки.