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В Польше раскритиковали Германию из-за «Северного потока — 2» 

Артём Кульша 39 минут назад
В Польше раскритиковали Германию из-за «Северного потока — 2»
Фото: РИА Новости
Германия нарушает энергетическую солидарность Европы и наносит ущерб местному энергетическому сообществу. Об этом, как сообщает Radio Maryja, заявил заместитель министра государственных активов Польши Мацей Малецки.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», парламент федеральной земли Германии Мекленбург-Передняя Померания анонсировал создание Фонда защиты климата с целью поддержки экологических проектов.
Активисты движения «Школьная забастовка за климат», основанного Гретой Тунберг, обвинили власти федеральной земли в попытке под прикрытием упомянутой цели купить в обход санкций США элементы конструкций и оборудование, необходимые для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Настаивая на строительстве "Северного потока — 2", Германия нарушает энергетическую солидарность Европы. Попытка обойти санкции США — это атака на энергетическое сообщество не только в нашей части Европы. Россия использует энергоресурсы для оказания политического влияния на другие страны. Германия, которая пытается любой ценой завершить строительство совместного газопровода с Россией, противостоит странам Центральной и Восточной Европы, которым этот газопровод нанесет ущерб», — заявил Малецки.

Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Комментарии 1
Экономика , Грета Тунберг
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