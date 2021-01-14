Мишустин рассказал об экономических приоритетах в 2021 году

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума заявил, что макроэкономическими приоритетами в 2021 году будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, а также разумные заимствования на рынке и низкая инфляция, сообщает РИА Новости.

Глава правительства отметил, что в прошлом году показатель инфляции превысил целевой уровень.

«Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года», — отметил он.

Мишустин указал на то, что стране еще многое нужно будет сделать. Власти намерены уделить особое внимание восстановлению экономики и доходов граждан.

Премьер-министр отметил, что сейчас наступает переломный момент коронакризиса. Дальше, по его словам, обстановка будет постепенно улучшаться. Мишустин подчеркнул, что в стране началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от COVID-19. По мере формирования общего иммунитета пройдут и опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю, считает Мишустин.

Кроме того, глава кабмина отметил, что правительство создало принципиально новый эффективный механизм взаимодействия с бизнесом, а также была запущена масштабная реформа в сфере контроля и надзора.

По словам Мишустина, экономика России более сдержанно отреагировала на пандемию, чем другие страны. Он отметил, что уже к концу 2021 года кабмин рассчитывает добиться стабильного роста.