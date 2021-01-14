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«Северный поток — 2» достроят к июню 

Вероника Полынина 1 час назад
«Северный поток — 2» достроят к июню
Фото: ТАСС
Оператор проекта «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода в июне 2021 года, сообщило агентство Bloomberg.

«Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей… в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США», — говорится в сообщении агентства.

По данным Bloomberg, уже в пятницу, 15 января, Nord Stream 2 AG начнет испытания в датских водах.
Работы по достройке «Северного потока-2» начнутся 15 января
Ранее «Рамблер» сообщал, что Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило от компании Nord Stream 2 AG график дальнейших работ по сооружению «Северного потока 2», согласно которому укладка трубопровода должна возобновиться в датских водах 15 января 2021 года.
В декабре 2019 года строительство газопровода было прервано после введения санкций со стороны США. Работы возобновились лишь в декабре 2020 года. Оператор проекта компания Nord Stream 2 при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил участок в водах Германии. Предполагается, что то же судно продолжит укладку в датских водах.
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