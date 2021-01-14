На Украине призвали добиться переговоров с Россией по газу 

Верховной раде заявили о необходимости переговоров Украины с Россией по газу. С таким мнением выступил член пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире телеканала «Наш».

«Сейчас нужно, чтобы все депутаты стояли на том, чтобы еще ниже была цена, и посылали представителей кабмина на переговоры в Москву. Пусть заключают контракты», — заявил украинский парламентарий, его слова приводит «Прайм».

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Киевом о прямых поставках газа на Украину, в результате которых цена топлива для потребителей может снизиться на 25%.

Как сообщал «Рамблер», с 1 января 2021 года на Украине выросли тарифы на услуги по распределению газа. В зависимости от региона тариф составляет от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Рост тарифов на газ и электроэнергию стал причиной протестов в стране.