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На Украине призвали добиться переговоров с Россией по газу 

Вероника Полынина 42 минуты назад
На Украине призвали добиться переговоров с Россией по газу
Фото: ТАСС
В Верховной раде заявили о необходимости переговоров Украины с Россией по газу. С таким мнением выступил член пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире телеканала «Наш».

«Сейчас нужно, чтобы все депутаты стояли на том, чтобы еще ниже была цена, и посылали представителей кабмина на переговоры в Москву. Пусть заключают контракты», — заявил украинский парламентарий, его слова приводит «Прайм».

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Киевом о прямых поставках газа на Украину, в результате которых цена топлива для потребителей может снизиться на 25%.
Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет
Как сообщал «Рамблер», с 1 января 2021 года на Украине выросли тарифы на услуги по распределению газа. В зависимости от региона тариф составляет от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Рост тарифов на газ и электроэнергию стал причиной протестов в стране.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении госрегулирования цен на газ на время карантинных ограничений в стране. В результате цены для населения должны снизиться на 30%.
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Экономика , Евгений Шевченко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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