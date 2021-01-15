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Бизнесмены поддержали идею онлайн-продажи лекарств 

Павел Тиунов 2 часа назад
Бизнесмены поддержали идею онлайн-продажи лекарств
Фото: РИА Новости
В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) поддержали инициативу Минздрава РФ о продаже лекарств через маркетплейсы, сообщает «Прайм». Предприниматели считают, что таким образом препараты станут доступны более широкому кругу потребителей.
В конце декабря эксперты Минздрава подготовили проект постановления, согласно которому маркетплейсам как посредникам разрешается выставлять на продажу лекарства и иной аптечный ассортимент. Торговать препаратами смогут только агрегаторы с подтвержденной выручкой не менее 5 миллиардов рублей и клиентской базой не менее 500 тысяч пользователей в год.
В АКИТ, комментируя инициативу Минздрава, заявили, что стремление сделать лекарства более доступными сложно переоценить.

«Решение по предоставлению возможности использовать современные информационно-посреднические сервисы является своевременным», — говорится в официальном письме представителей ассоциации.

Президент АКИТ Артем Соколов добавил, что инициатива поможет сделать доставку лекарств более быстрой и дешевой, а также расширить ассортимент препаратов для удаленной продажи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители АКИТ предложили запускать в России онлайн-продажу алкоголя в преддверии праздников. В настоящее время готовится соответствующее обращение в адрес российского правительства. Предприниматели уверяют, что введение онлайн-продаж алкоголя с возможностью заказа спиртных напитков через интернет в России должно проходить постепенно.
Первым этапом могло бы стать разрешение торговать горячительным через Сеть в предпраздничные дни, заявили представители ассоциации. Президент АКИТ Артем Соколов подчеркнул, что в настоящее время в связи с угрозой распространения коронавируса практически во всех сферах российской торговли есть возможность заказа товара через интернет. Исключение — алкогольный рынок. При этом заявления критиков о том, что в результате вырастет уровень потребления спиртного в стране, по его мнению, безосновательны. По его словам, от изменения «места», где можно купить алкоголь, люди пить больше не станут.
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Комментарии
Экономика , Компании , Артем Соколов , Минздрав РФ , Правительство РФ
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