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Россельхознадзор запрещает поставки помидоров и перца из двух областей Казахстана 

ТАСС 36 минут назад
Россия ограничила поставки помидоров из Казахстана
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор с 18 января вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана из-за выявления в них вирусов, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 января 2021 года запрещает поставки в Россию плодов томатов и перцев из Алматинской и Актюбинской областей Республики Казахстан. Ранее в свежих томатах, поступивших на территорию России из указанных казахстанских областей, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)) — объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера", — отмечается в сообщении.

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