Россия ограничила поставки помидоров из Казахстана

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 января 2021 года запрещает поставки в Россию плодов томатов и перцев из Алматинской и Актюбинской областей Республики Казахстан. Ранее в свежих томатах, поступивших на территорию России из указанных казахстанских областей, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)) — объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера", — отмечается в сообщении.