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Набиуллина: ЦБ видит признаки ускорения инфляции 

ТАСС 3 часа назад
ЦБ увидел признаки ускорения инфляции
Фото: ТАСС
ЦБ РФ видит признаки ускорения инфляции в России, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.

"Появляются уже признаки того, что начинает расти инфляция. Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с эти всем. Но после пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется", — сказала она.

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