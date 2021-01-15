ЦБ увидел признаки ускорения инфляции в России 

«Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию (…). После пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется», — заявила она в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.