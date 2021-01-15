ЦБ увидел признаки ускорения инфляции в России 

В России появились признаки ускорения инфляции. Об этом, по данным ТАСС, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
«Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию (…). После пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется», — заявила она в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.
По словам главы Центробанка, Россия больше, чем Запад, подвержена шокам.
«Мы больше подвержены разного рода шокам внешним. У нас нет резервной валюты», — цитирует слова Эльвиры Набиуллиной РИА Новости.
«Рамблер» писал, что в 2020 году курс евро к рублю вырос больше чем на 30%, а доллара — на 25%. При этом Росстат подтвердил предварительную оценку по инфляции в РФ в 2020 году на уровне 4,9%.