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ЦБ увидел признаки ускорения инфляции в России 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
В России появились признаки ускорения инфляции. Об этом, по данным ТАСС, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию (…). После пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется», — заявила она в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.

Более половины россиян увидели признаки ускорения роста цен
По словам главы Центробанка, Россия больше, чем Запад, подвержена шокам.
«Мы больше подвержены разного рода шокам внешним. У нас нет резервной валюты», — цитирует слова Эльвиры Набиуллиной РИА Новости.
«Рамблер» писал, что в 2020 году курс евро к рублю вырос больше чем на 30%, а доллара — на 25%. При этом Росстат подтвердил предварительную оценку по инфляции в РФ в 2020 году на уровне 4,9%.
Экономика , Видео , Эльвира Набиуллина , Росстат , Центральный банк России , РИА Новости
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