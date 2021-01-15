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Власти определились с легализацией онлайн-продажи алкоголя 

Лера Букина 1 час назад
Власти отказались от легализации онлайн-продажи алкоголя
Фото: ТАСС
Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов в ходе Гайдаровского форума рассказал, что разработанный ведомством законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем в России снят с повестки. По его словам, это обусловлено государственной стратегией по сокращению потребления алкогольной продукции, пишет «Коммерсант».

«Есть позиция Минздрава, которая говорит о том, что, конечно, интернет-торговля алкоголем будет способствовать доступности алкоголя для населения и это идет вразрез с той стратегической задачей, которую ставит перед собой государство по сокращению потребления алкоголя», — объяснил Сазанов.

Напомним, что онлайн-продажа алкогольной продукции запрещена в России с 2007 года. В октябре 2019 года Минфином был разработан законопроект по отмене ограничений. Минздрав и Роспотребнадзор его не одобрили.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Минпромторг поддержал идею формирования рынка интернет-торговли алкоголем.
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Комментарии
Экономика , Алексей Сазанов , Минпромторг , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Минфин
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