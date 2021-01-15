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Мордашов заявил о катастрофе для России в случае экономической изоляции 

РИА Новости 53 минуты назад
Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции
Фото: РИА Новости
Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов заявил об угрозе "катастрофы" в России в случае экономической изоляции.
Рассуждая о возможности полного отказа России от внешних экономических связей, он подчеркнул, что в настоящий момент внутренний рынок хоть и требует мер для защиты и стимулирования, однако минимизация внешнего товарного оборота может нанести по потребителям "тяжелейший удар" и обернуться катастрофой для страны.

"Интересы каждого из нас как потребителя и наемного работника или предпринимателя пострадают колоссальным образом без возможности экспортировать и импортировать", — цитирует его РБК.

Мордашов также отметил, что считает искусственными разговоры о теоретической возможности изоляции страны.
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По его словам, Россия зависима от внешнеэкономической деятельности, а, следовательно, без экспорта и импорта национальная экономика "сожмется раза в два".

"Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать", — сказал акционер "Северстали".

При этом Мордашов согласился, что в ряде случаев существует необходимость вмешательства государства в рыночные процессы, однако отметил, что в подобных ситуациях любые действия следует тщательно продумать и направить силы на то, чтобы не навредить рынку.
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Экономика , Алексей Мордашов
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