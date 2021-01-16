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Чубайс высказался о «грубейшей ошибке» из-за углеродного налога 

Вечерняя Москва и ещё 7 1 час назад
Чубайс указал на ошибку властей из-за углеродного налога
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил о «грубейшей ошибке», которая связана с углеродным налогом. Об этом он сообщил на Гайдаровском форуме.
Кроме того, Чубайс напомнил о намерении ЕС ввести пограничный корректирующий углеродный механизм. Так, по его словам, РФ могла бы получать доход в случае введения налога на углеродный след внутри государства.

— Итог простой — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому, — цитирует чиновника РИА Новости.

Чубайс утверждает, что у РФ не получилось «коммерциализировать то, что можно и нужно было» этому подвергнуть.
В ЕС считают, что введение подобного углеродного механизма уравняет на внутреннем рынке европейскую продукцию, которая произведена по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами углекислого газа, а также товары из других стран, где используются наиболее дешевые технологии с высокой выработкой углерода, которая, вероятно, является причиной высокого темпа глобального изменения климата.
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Экономика , Новые налоги , Анатолий Чубайс , ЕС , РИА Новости
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