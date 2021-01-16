Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс высказался в рамках Гайдаровского форума о "грубейшей ошибке", связанной с углеродным налогом.

Он напомнил о намерении Евросоюза ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом "зеленой сделки". По мнению чиновника, Россия могла бы получать доход, если бы ввела налог на углеродный след внутри страны.

"Итог простой — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому", — выразил мнение Чубайс.

Он считает, что России не удалось "коммерциализировать то, что можно и нужно было" этому подвергнуть.

Европейские чиновники считают, что введение так называемого углеродного механизма уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами углекислого газа, и товары из других стран, где используются более дешевые технологии с высокой выработкой СО2, которая якобы является причиной высокого темпа глобального изменения климата.