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Россию ждут умеренные санкции при новой администрации Байдена 

Майк Габриелян 1 час назад
Россию ждут умеренные санкции при новой администрации Байдена
Фото: EPA
При президенте Байдене США не будут усиливать антироссийскую деятельность и обойдутся умеренными санкциями. Так считают аналитики Международного рейтингового агентства S&P, опубликовавшие базовый сценарий отношений США и РФ.
Они пришли к выводу, что в 2021 году экономике и финансовой системе России не грозят крупные неприятности. Страна справится со стрессом от возможных запретов и ограничений, введенных заокеанскими «партнерами».
План Байдена ударит по российской экономике
Это одно из основных допущений базового сценария.

«Российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций», — сказано в прогнозе.

Сценарий S&P предполагает, что против России могут быть введены только умеренные санкции.
Уже второй год законодатели США выступают с предложениями о вводе дополнительных санкций в отношении государственного долга России. Это ставит под угрозу работу финансовых институтов и энергетические проекты Москвы.
Эксперты S&P считают, что имеется риск того, что администрация Байдена примет часть предлагаемых рестрикций. Например, они могут быть связаны с недавними сообщениями о кибератаках на американские ведомства. Ответственность за них в США возложили на Россию, традиционно не представив никаких доказательств.
В агентстве подчеркнули, что Россия продемонстрировала миру повышение устойчивости к стрессовым ситуациям в 2020 году и в предыдущие кризисы.
К позитивным переменам привели введение консервативной бюджетной конструкции, режим гибкого обменного курса и таргетирование инфляции.
Ранее, как писал «Рамблер», агентство Bloomberg сообщило, что «Северный поток 2» теряет страховку из-за санкций США.
Видео дня. После заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался дефицит
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Экономика , Bloomberg
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