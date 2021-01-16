Россию ждут умеренные санкции при новой администрации Байдена 

При президенте Байдене США не будут усиливать антироссийскую деятельность и обойдутся умеренными санкциями. Так считают аналитики Международного рейтингового агентства S&P, опубликовавшие базовый сценарий отношений США и РФ.

Они пришли к выводу, что в 2021 году экономике и финансовой системе России не грозят крупные неприятности. Страна справится со стрессом от возможных запретов и ограничений, введенных заокеанскими «партнерами».

Это одно из основных допущений базового сценария.

«Российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций», — сказано в прогнозе.

Сценарий S&P предполагает, что против России могут быть введены только умеренные санкции.

Уже второй год законодатели США выступают с предложениями о вводе дополнительных санкций в отношении государственного долга России. Это ставит под угрозу работу финансовых институтов и энергетические проекты Москвы.

Эксперты S&P считают, что имеется риск того, что администрация Байдена примет часть предлагаемых рестрикций. Например, они могут быть связаны с недавними сообщениями о кибератаках на американские ведомства. Ответственность за них в США возложили на Россию, традиционно не представив никаких доказательств.

В агентстве подчеркнули, что Россия продемонстрировала миру повышение устойчивости к стрессовым ситуациям в 2020 году и в предыдущие кризисы.

К позитивным переменам привели введение консервативной бюджетной конструкции, режим гибкого обменного курса и таргетирование инфляции.