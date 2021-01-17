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Россияне бросились скупать лопаты и снегоочистители 

Майк Габриелян 12 минут назад
В России подскочили продажи лопат из-за снежной зимы
Фото: РИА Новости
Снежная зима стала триггером взрывного спроса на лопаты и снегоочистители в России. Об этом свидетельствует исследование крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», передает РИА Новости.
Аналитики сравнили данные о покупках противоснежных инструментов за 11-14 января и 4-7 января.
Выяснилось, что в последние дни средний чек за лопату составил 426 рублей. Это на 17% выше, чем на прошлой неделе. Частота приобретений выросла за неделю на 51%. По движкам (толкателям снега) средний чек подскочил на 8% — до 1126 рублей, а частота покупок — на 38%.
Москву засыпало снегом
Установили впечатляющий рекорд снегоуборщики: частотность покупок выросла на 148%. Средний чек оказался на 11% выше (23 418 рублей).
Эксперты говорят, что, что резкий рост продаж произошел 13 и 14 января. В европейской части страны в эти дни сложились особенно сложные погодные условия.
Рекорды установили и в Москве, отвыкшей от снежных зим в последние годы. Жители столицы купили на 96% больше лопат. Взлетели продажи движков (+298%) и снегоуборщиков (+214%).
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Пензе пятистам студентам выдали лопаты и привлекли к уборке улиц от снега.
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Экономика , РИА Новости
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