В России подскочили продажи лопат из-за снежной зимы

Снежная зима стала триггером взрывного спроса на лопаты и снегоочистители в России. Об этом свидетельствует исследование крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», передает РИА Новости.

Аналитики сравнили данные о покупках противоснежных инструментов за 11-14 января и 4-7 января.

Выяснилось, что в последние дни средний чек за лопату составил 426 рублей. Это на 17% выше, чем на прошлой неделе. Частота приобретений выросла за неделю на 51%. По движкам (толкателям снега) средний чек подскочил на 8% — до 1126 рублей, а частота покупок — на 38%.

Установили впечатляющий рекорд снегоуборщики: частотность покупок выросла на 148%. Средний чек оказался на 11% выше (23 418 рублей).

Эксперты говорят, что, что резкий рост продаж произошел 13 и 14 января. В европейской части страны в эти дни сложились особенно сложные погодные условия.

Рекорды установили и в Москве, отвыкшей от снежных зим в последние годы. Жители столицы купили на 96% больше лопат. Взлетели продажи движков (+298%) и снегоуборщиков (+214%).