Для переехавших в российские офшоры введут налоговые льготы

Речь идёт о резидентах специальных административных районов в Калининграде и Владивостоке.
Пониженная ставка будет действовать только в обмен на инвестиции в 300 млн рублей, пишет издание VTimes. Кроме того, чтобы получить налоговое послабление, компания должна приобрести или арендовать в офшорной зоне офис площадью от 100 кв. метров, нанять не менее 15 сотрудников и иметь долю пассивных доходов выше 90%.
В обмен Минфин предлагает снизить с 15 до 10 процентов сбор с выплачиваемых и получаемых дивидендов.