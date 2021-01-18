Для переехавших в российские офшоры введут налоговые льготы

Речь идёт о резидентах специальных административных районов в Калининграде и Владивостоке.

Пониженная ставка будет действовать только в обмен на инвестиции в 300 млн рублей, пишет издание VTimes. Кроме того, чтобы получить налоговое послабление, компания должна приобрести или арендовать в офшорной зоне офис площадью от 100 кв. метров, нанять не менее 15 сотрудников и иметь долю пассивных доходов выше 90%.