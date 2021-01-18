Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.50
87.89
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

Минфин введёт налоговые льготы для переехавших в российские офшоры 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Для переехавших в российские офшоры введут налоговые льготы
Фото: РИА Новости
Речь идёт о резидентах специальных административных районов в Калининграде и Владивостоке.
Пониженная ставка будет действовать только в обмен на инвестиции в 300 млн рублей, пишет издание VTimes. Кроме того, чтобы получить налоговое послабление, компания должна приобрести или арендовать в офшорной зоне офис площадью от 100 кв. метров, нанять не менее 15 сотрудников и иметь долю пассивных доходов выше 90%.
В обмен Минфин предлагает снизить с 15 до 10 процентов сбор с выплачиваемых и получаемых дивидендов.
ЦБ решил смягчить позиции по ограничению вложений инвесторов
Видео дня. Насколько в этом году может подорожать мобильная связь
Говорит Москва: последние новости
В Центробанке отчитались о снижении количества финансовых пирамид В Центробанке отчитались о снижении количества финансовых пирамид Глава Минздрава Турции первым в стране привился от COVID-19 Глава Минздрава Турции первым в стране привился от COVID-19 СМИ узнали о планах швейцарской компании прекратить участие в «Северном потоке – 2» СМИ узнали о планах швейцарской компании прекратить участие в «Северном потоке – 2»
Экономика , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение