Российский fashion-рынок сократился на четверть 

Кризис ударил по российскому fashion-рынку, сократив его на 25%, до 1,7 трлн руб. Восстановления продаж стоит ожидать к 2023-2025 году. Об этом со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group пишет «Коммерсант».

Как сообщал «Рамблер», в начале лета 2020 года до 65% всех сетей в России делились планами закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них составляли представители fashion-сегмента.

В исследовании Fashion Consulting Group (FCG) отмечается, что коронавирус и вызванный им кризис привели к обрушению российского fashion-рынка на 25%. По самым оптимистичным прогнозам, рынок восстановится к 2023 году, по пессимистичным — не раньше 2025 года.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс отметила серьезное падение прибыли у ретейлеров.

«Адаптация к условиям работы в пандемию, инвестиции в различные антикризисные меры и вынужденные скидки привели к обнулению чистой прибыли у многих fashion-компаний, которые испытывали сложности с продажами и до кризиса», — пояснила она.

При этом пандемия дала толчок для развития интернет-торговли на рынке моды. Так, в прошлом году этот показатель вырос на 11%, до 245,2 млрд руб., по итогам этого года рост прогнозируется на уровне 37%, до 335,2 млрд руб. В 2025 году интернет-продажи в fashion-сегменте могут превысить 1 трлн руб., уверены аналитики.

Также продолжительный кризис в отрасли приведет к дальнейшей оптимизации офлайн-точек, уверена директор департамента торговой недвижимости