Доходы России от продажи нефти рухнули почти вдвое 

Доходы от экспорта нефти из Российской Федерации за январь-ноябрь 2020 года сократились на 40,9% в сравнении с тем же периодом 2019 года, составив 66,391 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы

Что касается доходов компаний от экспорта бензина из России за тот же период времени, то они упали на 14% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Так, суммарная стоимость поставок составила 2,06 миллиарда долларов. Отмечается, что объем экспорта топлива увеличился на 26% — до 5,45 миллиона тонн.

Суммарный объем доходов компаний России от экспорта нефтепродуктов за 11 месяцев 2020 года составил 40,7 миллиарда долларов, что на 33% меньше, чем в 2019 году.