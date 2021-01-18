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Доходы России от продажи нефти рухнули почти вдвое 

Лера Букина 1 час назад
Доходы от экспорта нефти из Российской Федерации за январь-ноябрь 2020 года сократились на 40,9% в сравнении с тем же периодом 2019 года, составив 66,391 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы.
Что касается доходов компаний от экспорта бензина из России за тот же период времени, то они упали на 14% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Так, суммарная стоимость поставок составила 2,06 миллиарда долларов. Отмечается, что объем экспорта топлива увеличился на 26% — до 5,45 миллиона тонн.
Минфин предложил расширить льготы в российских офшорах
Суммарный объем доходов компаний России от экспорта нефтепродуктов за 11 месяцев 2020 года составил 40,7 миллиарда долларов, что на 33% меньше, чем в 2019 году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2020 году сократилась практически до уровня 2010 года.
Комментарии 24
Экономика , Видео , Минфин , Федеральная таможенная служба
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