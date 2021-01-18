Путин поручил упростить приток трудовых мигрантов на стройки 

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить до 1 марта 2021 года предложения по упрощенному порядку привлечения трудовых мигрантов из других стран к работе на строительных площадках. На сайте Кремля размещен перечень поручений по итогам заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет РБК.

Вопрос касается упрощенного порядка привлечения работников, которые не являются гражданами РФ, в том числе граждан «отдельных стран, входящих в СНГ». В документе указано, что в данном процессе необходимо соблюдать все противовирусные требования.

Ранее в департаменте строительства Москвы отмечали нехватку рабочей силы на строительных площадках города. Глава департамента Рафик Загрутдинов заявил, что в декабре 2020 года на московских стройках трудилось порядка 60–65 тысяч рабочих, дефицит кадров оценивался в 10 тысяч сотрудников.

Минстрой России также в декабре заявлял о нехватке рабочей силы в 50 регионах страны.