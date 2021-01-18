Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об увеличении объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), для реализации проектов в сфере нефтегазохимии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Решение насчет средств из фонда, который называют «главной кубышкой России», примут до конца мая. Распоряжение отдано после совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли: тогда президент говорил, что у российской промышленности есть большой потенциал роста, причем и за рубежом.
Действующее законодательство позволяет расходовать средства ФНБ при достижении им рубежа в 7 процентов ВВП. На данный момент ликвидная часть фонда равняется 7,1 процента ВВП. В декабре 2020-го, выступая на ежегодной пресс-конференции, Путин указал, что ФНБ остается главным средством, которое позволяет справиться с потенциальными кризисами.
«Это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, каким-то новым потрясениям. Но подушка безопасности у нас должна быть», — объяснял президент.
Незадолго до этого глава государства уверял, что власти не будут разбрасываться деньгами из фонда. Он напомнил, что средства ФНБ могут тратиться лишь в том случае, если объем фонда превысит 7 процентов ВВП, и отмечал, что деньги ФНБ должны направляться на проекты на возвратной основе. Сообщалось, что 20 процентов ФНБ уже сейчас находятся в экономике, будучи проинвестированными в крупные инфраструктурные проекты.
«Например, ЦКАД в Москве профинансирован за счет ФНБ. Осуществляются закупки подвижного состава для РЖД. Это и для транспорта хорошо, и для поддержания рабочих мест, и развития транспортного машиностроения», — говорил президент.