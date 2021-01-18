Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов из Казахстана

Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана, разрешив их поставки в РФ с одного предприятия республики, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 19 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятия ТОО "Greenhouse-Qaztomat", расположенного в Павлодарской области Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Поставки будут осуществляться под гарантии комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана.

Решение принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа полученной информации о проведенных карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев, производимых данной компанией.

Россельхознадор уточняет, что эта информация была предоставлена комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана, равно как и данные о мерах, принимаемых ведомством по недопущению на рынок продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата.

Ввоз томатов и перцев из Павлодарской области Республики Казахстан был запрещен с 16 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.