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Вопреки пандемии: Китай вскоре может опередить экономику США 

Вероника Полынина 47 минут назад
Китай может через 7 лет опередить экономику США
Фото: Reuters
Рост ВВП Китая составил 6,5% в четвертом квартале 2020 года, годовой рост достиг 2,3%, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Агентство отмечает, что в 2020 году КНР стала единственной ведущей экономикой мира, которая выросла в условиях пандемии.
В последнем квартале 2020 года Китай сумел не только восстановить рост экономики, но и ускорить его по сравнению с докоронавирусным периодом — в четвертом квартале 2019 года ВВП страны вырос на 6%.
Дерипаска: мировым лидером станет Китай
Bloomberg отмечает, что, если КНР сохранит такую динамику роста, она опередит экономику США уже в 2028 году — на два года раньше, чем прогнозировалось ранее.
V-образное восстановление китайской экономики стало возможно благодаря успешному взятию пандемии под контроль, монетарному стимулированию и зарубежному потребительскому спросу, считает Bloomberg.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в мире происходит процесс смены лидера — эра лидерства США уходит в прошлое, их место занимает Китай. Однако, по словам Кудрина, этот процесс небыстрый и может занять около 30 лет. Он также отметил, что доллар продолжит оставаться мировой резервной валютой еще 30-50 лет, пока Китай не обеспечит свободу движения капиталов.
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Комментарии 39
Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата , Bloomberg , РБК
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