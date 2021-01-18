Китай может через 7 лет опередить экономику США

Рост ВВП Китая составил 6,5% в четвертом квартале 2020 года, годовой рост достиг 2,3%, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Агентство отмечает, что в 2020 году КНР стала единственной ведущей экономикой мира, которая выросла в условиях пандемии.
В последнем квартале 2020 года Китай сумел не только восстановить рост экономики, но и ускорить его по сравнению с докоронавирусным периодом — в четвертом квартале 2019 года ВВП страны вырос на 6%.
Bloomberg отмечает, что, если КНР сохранит такую динамику роста, она опередит экономику США уже в 2028 году — на два года раньше, чем прогнозировалось ранее.
V-образное восстановление китайской экономики стало возможно благодаря успешному взятию пандемии под контроль, монетарному стимулированию и зарубежному потребительскому спросу, считает Bloomberg.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в мире происходит процесс смены лидера — эра лидерства США уходит в прошлое, их место занимает Китай. Однако, по словам Кудрина, этот процесс небыстрый и может занять около 30 лет. Он также отметил, что доллар продолжит оставаться мировой резервной валютой еще 30-50 лет, пока Китай не обеспечит свободу движения капиталов.