Китай может через 7 лет опередить экономику США

Рост ВВП Китая составил 6,5% в четвертом квартале 2020 года, годовой рост достиг 2,3%, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что в 2020 году КНР стала единственной ведущей экономикой мира, которая выросла в условиях пандемии.

В последнем квартале 2020 года Китай сумел не только восстановить рост экономики, но и ускорить его по сравнению с докоронавирусным периодом — в четвертом квартале 2019 года ВВП страны вырос на 6%.

Bloomberg отмечает, что, если КНР сохранит такую динамику роста, она опередит экономику США уже в 2028 году — на два года раньше, чем прогнозировалось ранее.

V-образное восстановление китайской экономики стало возможно благодаря успешному взятию пандемии под контроль, монетарному стимулированию и зарубежному потребительскому спросу, считает Bloomberg.