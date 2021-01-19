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Белоруссия поставила Украине электроэнергию в качестве аварийной помощи 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Белоруссия по запросу Украины на фоне морозов поставила в украинскую энергосистему 3,1 миллиона кВтч электроэнергии в рамках договора об оказании аварийной помощи, сообщила во вторник пресс-служба белорусского министерства энергетики.

"В условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи 18 января из Беларуси в энергосистему Украины отпущено 3,1 млн кВтч электроэнергии", — говорится в сообщении в telegram-канале министерства.

Отмечается, что поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00 (совпадает с мск), максимальная мощность составила 500 МВт.
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"Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий", — поясняется в сообщении.

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