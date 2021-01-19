Кремль заявил о грубом давлении США на «Северный поток-2»

«Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи», — сказал Песков, передает РИА «Новости».