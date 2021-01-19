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Кремль заявил о грубом давлении США в отношении «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 3 часа назад
Кремль заявил о грубом давлении США на «Северный поток-2»
Фото: ТАСС
Проект строительства «Северного потока — 2» сталкивается с грубым незаконным давлением со стороны Вашингтона, в Москве об этом сожалеют, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток — 2» при резкой смене политической ситуации.
Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока — 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока — 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие — лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
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Комментарии 2
Экономика , Дмитрий Песков , Газпром , РИА Новости
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